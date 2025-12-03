Депутат Матвеев передаст РПЦ все взысканные средства напавших на него мигрантов

Депутат Госдумы Михаил Матвеев объявил в своем Telegram-канале, что все средства, которые суд присудит в его пользу от обвиняемых мигрантов, будут переданы Русской Православной Церкви. Ранее парламентарий подал иск о взыскании с избивших политика уроженцев Средней Азии морального и материального ущерба

Все полученные средства пойдут на восстановление храма Архистратига Михаила в селе Павловка Самарской области и храма Силуана Афонского в Самаре.

Михаил Матвеев подчеркнул, что пожертвования будут направлены на поддержку уникальных деревянных храмов, нуждающихся в восстановлении. Он также попросил своего адвоката передать эту информацию суду и обвиняемым, среди которых двое таджиков и один узбек. Депутат выразил надежду, что это решение будет воспринято мигрантами положительно.

Мигранты напали на Михаила Матвеева и его водителя 18 июля 2024 года на Девятой просеке в Самаре. Потерпевшие вмешались в конфликт обвиняемых с местными жителями, но были избиты. Двое нападавших сбежали, но одного из них, гражданина Узбекистана 2004 года рождения, задержали до приезда полиции. В итоге по делу о нападении на депутата и его водителя были задержаны трое мигрантов. Их арестовали.

Изначально преступление квалифицировали как хулиганство, но по поручению председателя СКР Александра Бастрыкина его переквалифицировали на покушение на убийство. Прокуратура запрашивала для обвиняемых 11, девять и шесть с половиной лет лишения свободы соответственно. Михаил Матвеев считает, что мигранты заслуживают 15, десяти и четырех лет лишения свободы соответственно.

Андрей Сазонов