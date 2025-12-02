Депутат Госдумы Михаил Матвеев требует компенсацию вреда с напавших на него мигрантов

Промышленный районный суд Самары отложил разбирательство по уголовному делу о нападении мигрантов на депутата Госдумы РФ Михаила Матвеева. Это связано с тем, что парламентарий подал иск о взыскании с обвиняемых морального и материального ущерба. Об этом сообщает пресс-служба суда.

В понедельник, 1 декабря, фигуранты уголовного дела должны были выступить с последним словом, а суд — удалиться в совещательную комнату для вынесения приговора. Но так как Михаил Матвеев подал иск о компенсации морального вреда и материального ущерба до удаления судьи в совещательную комнату (во время прений), заявление было принято к рассмотрению, а процесс — приостановлен.

Для рассмотрения иска суд возобновил судебное следствие и отложил заседание. Это необходимо для признания депутата гражданским истцом и выяснения позиции сторон по новому иску.

Мигранты напали на Михаила Матвеева и его водителя 18 июля 2024 года на Девятой просеке в Самаре. Потерпевшие вмешались в конфликт обвиняемых с местными жителями, но были избиты. Двое нападавших сбежали, но одного из них, гражданина Узбекистана 2004 года рождения, задержали до приезда полиции. В итоге по делу о нападении на депутата и его водителя были задержаны трое мигрантов. Их арестовали.

Изначально преступление квалифицировали как хулиганство, но по поручению председателя СКР Александра Бастрыкина его переквалифицировали на покушение на убийство. Прокуратура запрашивала для обвиняемых 11, девять и шесть с половиной лет лишения свободы соответственно. Михаил Матвеев считает, что мигранты заслуживают 15, десяти и четырех лет лишения свободы соответственно.

