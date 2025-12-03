Победителями премии «Большая книга» стали Эдуард Веркин и Зоя Богуславская

Роман «Сорока на виселице» Эдуарда Веркина и «Халатная жизнь» Зои Богуславской стали лауреатами литературной премии «Большая книга» в этом году. «Халатная жизнь» выиграла в номинации «Нон-фикшн», а роман господина Веркина — в «Художественной прозе». Торжественная церемония прошла в Доме Пашкова Российской государственной библиотеки в Москве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный Следующая фотография 1 / 2 Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный

В короткий список двадцатого сезона премии вошли 15 произведений: 7 — в номинации «Нон-фикшн» и 8 — в номинации «Художественная проза». Приз за лучшую аудиокнигу присудили Яне Вагнер за книгу «Тоннель». В номинации «Выбор читателей» победила Вера Богданова и ее произведение «Семь способов засолки душ», а также нон-фикшн «Белорусские мифы. От Мары и домашнего ужа до волколака и злыдни» Елены Левкиевской.

Приз за победу в номинации «Выбор поколения» получил Илья Корчегин и его книга «Запасный выход», а также Анна Баснер с романом «Парадокс Тесея». Лучшим литературным блогом признан блог Анастасии Усовой «Дом Астерия». За вклад в литературу наградили переводчицу на сербский Радмилу Мечанин. Она переводила произведения Захара Прилепина, Дмитрия Данилова, Романа Сенчина.

В этом году премия впервые присуждается по двум номинациям. До этого награждали трех победителей в общей номинации, и трех участников по итогам голосования на LiveLib. В этом году каждый победитель получит приз в размере 3 млн руб. В 2024 году первое место присудили роману Алексея Варламова «Одсун», второе место занял Михаил Шемякин с автобиографией «Моя жизнь: до изгнания». Третье место присудили сборнику рассказов Захара Прилепина «Собаки и другие люди».

Национальная литературная премия «Большая книга» основана в 2005 году «Центром поддержки отечественной словесности». Среди учредителей центра числятся «Альфа-Банк», сервис электронных и аудиокниг «Литрес», сеть книжных магазинов «Читай-город» и другие. Соучредителями премии выступают представители Института русской литературы РАН, Российского книжного союза, Российской государственной библиотеки.

Рецензию на роман «Сорока на виселице» Эдуарда Веркина можно прочесть здесь.

Рецензию на мемуары Зои Богуславской можно прочесть здесь.