Вопрос сохранения ограничений на экспорт топлива рассмотрят к концу года

Вопрос о дальнейшем применении ограничений на экспорт бензина и дизтоплива может быть рассмотрен по мере приближения срока окончания действия этих мер — 1 января 2026 года, сообщили “Ъ” в Минэнерго. Там добавили, что решение будет принято исходя из состояния рынка и стабильности внутреннего снабжения.

С 1 октября и до конца года правительство разрешило экспорт дизтоплива только НПЗ. На этот же срок продлен запрет на поставки бензина за рубеж для всех участников рынка. Меры принимались из-за рекордных биржевых котировок и нехватки топлива в некоторых регионах.

В конце ноября стало известно, что участники рынка ожидают снятия ограничений на экспорт дизтоплива из РФ с 1 января 2026 года, некоторые поставщики уже подали заявки на отгрузку январских объемов.

Ольга Семеновых