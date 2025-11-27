Дизель готовят к отплытию

Российские компании готовятся к возможному снятию ограничений на экспорт дизтоплива с 2026 года, формируя заявки на отгрузки. Стабилизация цен на внутреннем рынке усиливает ожидания игроков относительно смягчения ограничений. Но стоимость перевозки светлых нефтепродуктов из РФ растет в связи с глобальным дефицитом танкеров.

Участники рынка ожидают снятия ограничений на экспорт дизтоплива из РФ с 1 января 2026 года, некоторые поставщики уже подали заявки на отгрузки январских объемов, говорится в обзоре Центра ценовых индексов (ЦЦИ).

С 1 октября и до конца года правительство разрешило экспорт дизтоплива только НПЗ.

На этот же срок был продлен запрет на поставки бензина за рубеж для всех участников рынка, включая производителей. Меры принимались из-за рекордных биржевых котировок и нехватки топлива в некоторых регионах. “Ъ” направил вопросы в Минэнерго.

Внутренние цены на летнее дизтопливо снижаются шестую неделю подряд, а на зимнее — четвертую, отмечает директор ЦЦИ Роман Соколов. По его словам, эти факторы сигнализируют о стабилизации ситуации на внутреннем рынке. Снятие ограничений позволит в моменте нарастить экспорт нефтепродуктов, говорит он. Но, по словам аналитика, решающим фактором станет конкуренция мировых цен с внутренними, что повлияет на годовые объемы морских поставок.

Средняя арифметическая цена видов дизтоплива примерно на 8% выше, чем оптовые котировки в июле, говорит Кирилл Бахтин, руководитель центра по аналитике российских акций БКС. Он полагает, что целевой уровень для отмены запрета на экспорт должен примерно соответствовать котировкам в августе, то есть до начала внеплановых ремонтов на НПЗ. Власти, вероятно, примут решение в зависимости от уровня цен в ближайшие недели, считает аналитик.

Биржевая стоимость летнего дизтоплива на Петербургской бирже по индексу европейской части России 26 ноября снизилась на 0,5%, до 57,57 тыс. руб. за тонну, зимнего — на 0,71%, до 73,51 тыс. руб. за тонну. Межсезонное дизтопливо подорожало на 0,27%, до 55,23 тыс. руб. за тонну.

Управляющий партнер трейдера «Пролеум» Максим Дьяченко также считает снятие ограничений оправданным, поскольку зимой внутренний рынок потребляет зимние сорта дизтоплива.

Объемы летнего топлива в такие периоды можно и нужно экспортировать, отмечает он. Но, продолжает господин Дьяченко, снятие ограничений для непроизводителей может толкнуть биржевые цены в сторону роста. Президент Независимого топливного союза Павел Баженов также допускает снятие запрета на экспорт дизтоплива для непроизводителей в связи со значительным профицитом производства летнего и межсезонного топлива.

По данным ЦЦИ, экспорт дизтоплива и газойля из российских портов в первой половине ноября вырос на 4%, до 91 тыс. в сутки, за счет поставок в Турцию и Западную Африку. Но, указывают аналитики, показатель остался на 18% ниже прошлогоднего уровня из-за сложностей с отгрузками из Новороссийска и Туапсе. Отгрузки нафты за 1–15 ноября сократились на 10% месяц к месяцу, до 47 тыс. тонн в сутки. По данным S&P Global Commodities at Sea, некоторые азиатские покупатели в ноябре начали сокращать закупки этого сырья: поставки нафты из РФ в Индию, Китай и на Тайвань упали на 57–80% к октябрю.

В ЦЦИ между тем указывают на рост стоимости перевозки светлых нефтепродуктов из РФ в связи с глобальным дефицитом танкеров. Нехватка судов, особенно Handysize (30 тыс. тонн), сложилась в Северо-Западной Европе и Средиземноморье из-за активного спроса и перераспределения флота в другие регионы, поясняют аналитики. В этих условиях, по данным ЦЦИ, ставки фрахта на транспортировку светлых нефтепродуктов из России в зависимости от направления 17–23 ноября выросли на 9–20%. Так, перевозки из Черного моря в Западную Африку подорожали на 16%, до $53 за тонну, из Балтики в Средиземное море — на 20%, до $45 за тонну. Ставки фрахта в Турцию выросли до $52 за тонну из Балтики и до $26 за тонну из Черного моря.

