В Курской области создают отряд для борьбы с БПЛА
В Курской области на базе добровольческой бригады «Барс-Курск» создается новый отряд для отражения атак БПЛА. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Александр Хинштейн.
По его словам, отряд также будет заниматься разведкой, восстановлением систем связи, радиоэлектронной борьбой, разминированием, испытывать и внедрять новые технологические решения в этих областях.
Партнером выступит АНО «Центр беспилотных систем и технологий», с которым регион подписал соглашение во время ПМЭФ-2025. Договоренность подразумевает сотрудничество для повышения защищенности гражданской инфраструктуры.