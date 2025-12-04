В Курской области создают отряд для борьбы с БПЛА

В Курской области на базе добровольческой бригады «Барс-Курск» создается новый отряд для отражения атак БПЛА. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Александр Хинштейн.

По его словам, отряд также будет заниматься разведкой, восстановлением систем связи, радиоэлектронной борьбой, разминированием, испытывать и внедрять новые технологические решения в этих областях.

Партнером выступит АНО «Центр беспилотных систем и технологий», с которым регион подписал соглашение во время ПМЭФ-2025. Договоренность подразумевает сотрудничество для повышения защищенности гражданской инфраструктуры.

В октябре «Ъ-Черноземье» сообщал, что центр разрабатывает цифровой механизм взаимодействия между курскими ведомствами для повышения эффективности отражения ударов БПЛА.

В конце ноября в Липецкой области создали первый отряд для защиты критической инфраструктуры от дронов.

Егор Одегов