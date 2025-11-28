В Липецкой области создали первый отряд для защиты инфраструктуры от дронов

Первый отряд для защиты объектов критической инфраструктуры от беспилотников сформирован в Липецкой области. Об этом в ходе прямой линии сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Первый такой отряд из 17 обученных резервистов уже создан. Ждем разрешение на его работу от Министерства обороны»,— сказал губернатор. Он уточнил, что власти активно взаимодействуют с военными ведомством и районными администрациями при формировании подобных подразделений.

Игорь Артамонов также рассказал о программах поддержки участников СВО в регионе, включая консультации, цифрового помощника в Telegram, проект бизнес-наставничества и льготные займы.

«Мы активно работаем с министерством труда и соцзащиты, чтобы у ребят была помощь»,— подчеркнул господин Артамонов.

Ульяна Ларионова