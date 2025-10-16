Проект цифрового взаимодействия по защите от БПЛА запустят в Курской области

Курская область станет пилотным регионом для создания цифрового механизма взаимодействия между ведомствами для повышения эффективности отражения атак беспилотников. Этот вопрос обсуждался на заседании инициативного технического совета управления президента РФ по государственной политике в сфере оборонно-промышленного комплекса под руководством начальника управления Виктора Евтухова с участием губернатора Александра Хинштейна. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

В прифронтовой регион прибыли представители различных ведомств и компаний-разработчиков для изучения применяемых средств защиты на позициях военнослужащих. Работа ведется в соответствии с задачей, поставленной президентом России Владимиром Путиным по усилению борьбы с атаками дронов.

«Курская область — прифронтовой регион. К сожалению, мы вынуждены каждый день отражать варварские удары врага. Будем внедрять новые подходы, при которых сформируем взаимодействие между различными службами и ведомствами, чтобы защитить людей от действий вражеских беспилотников. Разработкой такого формата занимается АНО "Центр беспилотных систем и технологий". Безопасность в нынешних условиях — ключевая задача власти»,— отметил Александр Хинштейн.

