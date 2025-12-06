Праздник непослушания
Коротко о санкциях: плюсы, минусы, подводные камни
В текущем году календарь памятных дней ООН пополнился очередной примечательной датой. В июне члены Генассамблеи организации приняли резолюцию, которая провозгласила 4 декабря Международным днем борьбы «с односторонними принудительными мерами», то есть с санкциями.
Документ содержит «настоятельный призыв» ко всем странам воздерживаться от «принятия, введения в действие и применения любых односторонних экономических, финансовых и торговых мер». Авторы инициативы, в число которых вошли Россия и Китай, подчеркивают, что санкции нарушают международное право и препятствуют экономическому и социальному развитию государств, особенно развивающихся. Резолюцию приняли 116 голосами стран—членов при 51 против и 6 воздержавшихся.
Информация базы данных по отслеживанию санкций Castellum.ai обновлена по состоянию на август 2025 года
Примечательно, что в числе соавторов резолюции оказались сразу пять из семи стран—лидеров по количеству введенных против них санкций во главе с Россией. Еще одна подсанкционная страна, Сирия, хоть и не инициировала принятие документа, но проголосовала за. А представители Мьянмы в заседании не участвовали. В числе проголосовавших против принятия резолюции о введении новой памятной даты — США и другие государства, вводившие санкции против России и других вышеуказанных стран. Они не согласны, что односторонние санкции не соответствуют международному праву, и посчитали их эффективным средством борьбы с теми, кто это право нарушает.
Голосовали против введения дня борьбы с односторонними санкциями, но не ввели санкции против России: Андорра, Босния и Герцеговина, Израиль, Маршалловы острова
Микронезия, Молдова, Сан-Марино
Споры о вреде, пользе и этической составляющей санкций ведутся давно. Теоретически для вводящих их стран подобные меры представляют более щадящую и менее затратную альтернативу прямым военным действиям. С другой стороны, эффективность санкций может вызывать вопросы. При этом утверждение, что они совсем не действуют, было бы сильным преувеличением. В первую очередь серьезные секторальные ограничения вполне способны оказать негативное влияние на экономику страны-объекта, зачастую неизбирательно затрагивая права и интересы широких слоев населения. Однако даже подобный эффект не всегда ведет к основной цели их наложения — изменить поведение государства, в отношении которого они вводятся.
По разным оценкам, успешность санкций по их прямому целеполаганию может варьироваться в пределах от 10% до 35%. К примеру, по данным эксперта Европейского совета по международным отношениям Агаты Демарэ, обзор всех американских санкций, введенных с 1970-х, показал, что подсанкционные страны изменили свое поведение таким образом, как от них ожидалось, лишь в 13% случаев. В числе неудачных примеров — один из старейших поныне действующих санкционных режимов, введенный США в отношении Кубы еще в 1960-х. Он серьезно подорвал экономику страны, но не привел к смене режима. Относительно успешными Агата Демарэ и другие американские эксперты называют санкции против Ирана, приведшие к заключению ядерной сделки в 2015 году.
Чтобы санкции были более эффективными, эксперты дают следующие рекомендации. Во-первых, нужно действовать быстро: чем меньше у страны-объекта времени на подготовку к противодействию, тем лучше. Во-вторых, более действенны меры, имеющие четкие и ограниченные цели: тому, к кому они применяются, должно быть понятно, каких конкретно действий от него ждут, чтобы запреты отменить. В-третьих, что очевидно, эффективны только согласованные санкции, имеющие широкую международную поддержку. В противном случае одни будут вводить, другие — помогать обходить. И в-четвертых, санкции действуют только в том случае, если вводящее их государство и государство-объект имеют обширные экономические связи. Если терять нечего, то и эффекта не будет.
Верить ли в рекомендации — вопрос неоднозначный. Но точно можно сказать, что история санкций прослеживается с античных времен, хотя самого слова тогда не было. Про самые древние и самые любопытные примеры читайте в материале “Ъ” «Санкции от древних Афин до Наполеона».