Санкции от древних Афин до Наполеона

Практика введения ограничений и запретов на торговлю с другими странами и народами существовала с глубокой древности. Что-то наподобие современных санкций вводили и в Древней Греции, и в средневековых Венеции и Ганзе, и во время наполеоновских войн. И хотя, по мнению историков, считать действия тогдашних правителей полным аналогом современных санкций нельзя, в них видят и элементы протекционизма, и признаки торговых войн. Но пытаться помешать противнику развиваться и укрепляться экономическими методами практиковались.

Псифизма патриотизма

В 432 году до н. э. афинское народное собрание выпустило так называемую Мегарскую псифизму (так в Афинах называли указ по конкретному случаю). Все случилось накануне Пелопонесской войны. К тому времени в Греции уже сформировались два военных союза: Афинский морской и Пелопонесский, созданный давним соперником Афин Спартой. Город-государство Мегара граничил с Афинами, но при этом входил в недружественный Пелопонесский союз. По мнению многих историков, именно стратегическое значение Мегары, которая в случае войны угрожала бы безопасности Афин, и привело к понимаю, что город надо бы ограничить в экономических свободах. Ведь Мегара была богатым торговым полисом и довольно успешно конкурировала с Афинами.

Непосредственным поводом для санкций стали обвинения в том, что мегарцы укрывают бежавших из Афин рабов, а также в том, что там убили афинского посланника. Мегарская псифизма запрещала тамошним купцам торговать в Афинах и их городах-союзниках, а мегарским судам — входить в порты морского союза.

Ученые до сих пор спорят, чего Афины хотели добиться введением санкций.

То ли заставить Мегару выйти из Пелопонесского союза, то ли продемонстрировать свои возможности другим его участникам, то ли ограничить им доступ к мегарским товарам, как говорят сейчас, двойного назначения. Некоторые историки полагают, что давлением на Мегару афиняне хотели спровоцировать на прямой конфликт Спарту. О значении и последствиях Мегарской псифизмы также спорят. Кто-то из уверен, что она сильно повредила экономике Мегары, кто-то с этим не согласен. Некоторые считают, что запрет на торговлю для мегарцев действительно стал одной из причин начала Пелопонесской войны. Другие утверждают, что псифизма имела чисто символическое значение и ее вряд ли можно считать поводом для развязывания боевых действий.

Как бы то ни было, Пелопонесская война началась спустя год после принятия Мегарской псифизмы и, продлившись в общей сложности около 30 лет, оказалась весьма кровопролитной и опустошительной для Греции и особенно для Афин.

Санкции Афин против Мегары — один из самых древних примеров в истории — некоторые историки считают важной причиной Пелопонесской войны

Фото: Universal History Archive / Universal Images Group / Getty Images Санкции Афин против Мегары — один из самых древних примеров в истории — некоторые историки считают важной причиной Пелопонесской войны

Фото: Universal History Archive / Universal Images Group / Getty Images

Страдающая торговля Средневековья

Один из примеров использования санкций в раннем Средневековье — отношения Византийской империи с окружающими народами и странами. Современные историки указывают на серьезные экспортные ограничения в законодательных сводах императора Юстиниана, который правил в VI веке н. э. В них под страхом смертной казни запрещалось продавать варварам то, что сейчас назвали бы товарами военного/двойного назначения, а также целый ряд более безобидных продуктов, например вино и оливковое масло.

Еще больше на современные санкции похожи более поздние ограничения. В VII веке начались войны Византии с активно расширявшимся Арабским халифатом. Византия потеряла Сирию и Египет в 636–642 годах. А в 692 году Византия наложила эмбарго на торговлю со своими бывшими провинциями. Историки объясняют такую задержку в санкциях тем, что византийцы воспринимали завоевание этих провинций арабами как временное и надеялись на их возвращение. Однако регионы все дальше уходили из орбиты империи. Например, Египет начал чеканить собственные монеты и запретил экспорт папируса в Византию. После этого империя и ввела эмбарго на торговлю с Сирией и Египтом.

По мнению некоторых историков, в первой половине VIII века эти санкции были важной частью византийской стратегии в борьбе с арабами. Воздействие этих мер историки оценивают по-разному. Одни считают, что византийское эмбарго серьезно подорвало единство средиземноморского торгового пространства. Другие сомневаются в серьезном влиянии этих запретов, утверждая, что санкции никогда всерьез не соблюдались, а контрабанда процветала.

Византия вводила санкции против Сирии и Египта, захваченных арабами

Фото: Национальная библиотека Франции Византия вводила санкции против Сирии и Египта, захваченных арабами

Фото: Национальная библиотека Франции

Эффективные санкционные менеджеры

В классическое и позднее Средневековье санкционными механизмами активнее всего пользовались могущественные торговые республики Венеция и Генуя, а также торговые союзы, прежде всего Ганза в Северном и Балтийском морях. Именно в этот период в мире стала активно развиваться международная торговля, поэтому различные эмбарго и санкции начали превращаться в важные инструменты. Конечно, историки отмечают, что в тогдашних ограничениях сложно разделить то, что современным языком назвали бы торговыми войнами, протекционизмом и собственно санкциями или эмбарго.

Ганзейский союз, в который входили многие города в германских землях, а потом и в других регионах по берегам Северного и Балтийского морей, активно использовал санкции как способ добиться для себя больших привилегий в торговле либо для защиты своих купцов.

По мнению многих историков, в случае с Ганзой экономическое оружие было весьма эффективным способом давления.

В середине XIII века ганзейские купцы получили широкие торговые привилегии во фламандском городе Брюгге. Эти привилегии вызывали постоянное недовольство местных торговцев и населения, что периодически выливалось в беспорядки и разграбление ганзейских лавок и складов. В итоге в 1280 году Ганза, договорившись с другими иностранными продавцами, начала торговую блокаду Брюгге, а свою деятельность перенесла в соседний Аарденбург. Для города, жившего за счет купли-продажи, это стало мощным ударом. Власти Брюгге были вынуждены начать переговоры с Ганзой — в итоге ее купцы через пару лет вернулись в город, получив там еще более щедрые привилегии.

В 1284 году на ганзейских купцов напали в Норвегии — местные торговцы тоже не хотели конкуренции со стороны чужаков. В итоге Ганза запретила ввозить в Норвегию зерно, муку, овощи, пиво и даже начала торговую блокаду, препятствуя ввозу товаров из других стран. Один из важнейших ганзейских городов, Бремен, хотел продолжать торговлю и отказался присоединиться к блокаде. В итоге Бремен исключили из союза, и он смог туда вернуться только через несколько десятилетий. Что касается Норвегии, то, как писали хронисты, из-за перебоев с поставками продуктов там начался настоящий голод. Стране пришлось обратиться за помощью к Швеции, при посредничестве которой начались сложные переговоры с Ганзой. В конце концов Норвегии пришлось пойти на попятную, согласившись оплатить ганзейским купцам ущерб и расширив их привилегии.

Санкции могущественной Ганзы против Брюгге и Норвегии оказались весьма эффективными

Фото: Museum fur Hamburgische Geschichte Санкции могущественной Ганзы против Брюгге и Норвегии оказались весьма эффективными

Фото: Museum fur Hamburgische Geschichte

Турецкий нож в спину

Еще одним ярким примером средневековых санкций стал конфликт между Венецией и Османской империей в 1460-х. В этом случае санкции стали прологом к турецко-венецианской войне 1463–1479 годов. В то время Османская империя во главе с Мехмедом II Завоевателем активно расширяла свои владения, захватила Константинополь и продолжала экспансию в другие регионы Средиземноморья, что шло в разрез с интересами Венецианской республики.

Летом 1462 года Османская империя захватила четыре венецианских судна. Позже в том же году османский флот, в составе которого были захваченные суда, атаковал принадлежавший тогда генуэзцам остров Лесбос. Вскоре началась и война с Венецией — считается, что поводом для нее стало бегство раба одного из османских военачальников, прихватившего с собой принадлежавшие тому сокровища. В ноябре 1462 года турки атаковали контролируемый венецианцами город Лепанто.

После этого Венеция ввела эмбарго на торговлю с Османской империей. Венецианцы крайне серьезно относились к своему эмбарго и не только запрещали своим купцам торговать с османами, но и перехватывали генуэзские, английские и другие суда, направлявшиеся в Османскую империю.

Некоторые современные историки считают, что эти санкции были весьма успешны — они лишили турок немалой части доходов от торговли и усложнили им захват иностранных судов для включения в собственный флот. Правда, в конце концов Венеция войну проиграла. В 1479-м ей пришлось уступить Османской империи многие острова в восточном Средиземноморье и заплатить существенную компенсацию.

Венеция пыталась вводить санкции против Османской империи, которой правил Мехмед II

Фото: Национальная галерея, Лондон Венеция пыталась вводить санкции против Османской империи, которой правил Мехмед II

Фото: Национальная галерея, Лондон

Наполеоновские планы и параллельный импорт

Континентальная блокада, введенная наполеоновской Францией и ее союзниками против Британии, действовала с 1806 по 1814 год. Это, наверное, самый известный и масштабный пример использования санкций и эмбарго в истории до XX века. Британия была одним из основных противников революционной, а затем наполеоновской Франции. Наполеон хотел решить эту проблему радикально — высадиться в Британии. Однако после разгрома французского флота при Трафальгаре в 1805 году стало ясно, что этому плану не суждено осуществиться.

Тогда Наполеон перешел к экономическому оружию. Тем более что повод дали сами британцы — в мае 1806 года они начали блокировать с моря побережье Франции и ее союзников. В итоге в ноябре того же года Наполеон запретил французам и их союзникам торговать с Британией. Та, в свою очередь, ужесточила собственную блокаду. Так что санкции оказались обоюдными.

Годом позже Наполеон постановил, что любые суда, заходившие в британские порты или платившие британские пошлины, будут рассматривать как британские, то есть их товары конфискуют. К 1809 году к блокаде присоединились почти все крупные страны Европы, включая Италию, Испанию, Россию, Австрию и Пруссию.

Взаимная блокада Франции и Британии, как и другие события наполеоновских войн, часто становилась сюжетом карикатур

Фото: University of Washington Взаимная блокада Франции и Британии, как и другие события наполеоновских войн, часто становилась сюжетом карикатур

Фото: University of Washington

Континентальная блокада нанесла экономический ущерб Британии, став одной из причин экономического кризиса, роста безработицы и инфляции в 1810–1812 годах. Британский экспорт в континентальную Европу упал, по разным подсчетам, на 25–55%, хотя и был в некоторой степени компенсирован ростом торговли по другим направлениям. По мнению некоторых историков, если бы Наполеон не вторгся в Россию, континентальная блокада все сильнее изматывала бы Британию, и неизвестно, сколько бы она еще выдержала.

Но есть и другие мнения. Во-первых, значительный ущерб от блокады несла и сама Франция, и другие страны, в том числе Россия, для которой Британия была одним из основных рынков сбыта сельскохозяйственной продукции. Во-вторых, Британия благодаря своему развитому флоту оказалась в состоянии найти новые рынки и обходить блокаду. В-третьих, расцвела контрабанда, на которую смотрели сквозь пальцы в большинстве стран, участвовавших в блокаде, и к которой были причастны даже члены семьи самого Наполеона.

Контрабандную торговлю с Британией негласно поддерживали и власти России. А довольно скоро торговля фактически возобновилась — при помощи судов третьих стран. Все это привело к ухудшению отношений между Россией и Францией и походу Наполеона в 1812 году — одной из важнейших целей в нем было принудить Россию к соблюдению торговой блокады Британии. Стремление поддерживать блокаду стало и одной из причин вторжения в Испанию, где наполеоновская армия увязла на несколько лет. Так что введенная Наполеоном блокада Британии, по сути, привела к поражению самой наполеоновской Франции.