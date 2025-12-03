Писателю-иноагенту Акунину добавили год к заочному приговору
Писатель-иноагент Борис Акунин заочно получил 15 лет колонии
Суд в Москве вынес заочный приговор писателю Борису Акунину (Григорий Чхартишвили, объявлен иноагентом). В совокупности с первым приговором он получил 15 лет колонии строгого режима, сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы в Telegram-канале.
Борис Акунин (в центре, объявлен в РФ иноагентом)
Писателя признали виновным в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных для иноагентов (ч. 2 ст. 330.1 УК РФ), и приговорили к году лишения свободы. Ему также назначили штраф в размере 200 тыс. руб. и запретили вести любые социальные сети шесть лет. Первые четыре года наказания писатель должен будет провести в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима.
В ведомстве отметили, что в течение года писатель дважды привлекался к административной ответственности за нарушения порядка деятельности иностранного агента (ч. 4, 5 ст. 19.34 КоАП РФ), однако продолжал вести соцсети без маркировки иноагента.
Первые 14 лет заочного приговора писатель получил летом. Тогда его приговорили по делу о публичном оправдании терроризма и призывах к терактам (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Писатель живет за границей, вину не признает.