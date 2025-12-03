Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Фон дер Ляйен: США поддержали план по «репарационному кредиту» для Украины

Еврокомиссия своевременно проинформировала США о планах разработать механизм для предоставления «репарационного кредита» Украине. Об этом заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, пишет Bloomberg.

Фото: Yves Herman / Reuters

Фото: Yves Herman / Reuters

Во время пресс-конференции в Брюсселе госпожа фон дер Ляйен заявила, что держала в курсе американскую администрацию, включая министра финансов Скотта Бессента. По ее словам, господин Бессент «позитивно воспринял» план ЕК.

Что такое «репарационный кредит» ЕС для Украины

Читать далее

Сегодня ЕК обнародовала юридическое обоснование двух вариантов финансовой поддержки Украины в 2026-2027 годах. Один из них подразумевает экспроприацию замороженных в странах ЕС активов России. Среди прочего ЕК предложила запретить возвращать России заблокированные активы. Предполагается, что в случае изъятия российских средств для членов ЕС будет действовать механизм защиты: речь идет о том, чтобы не допустить «принудительного вступления в силу» решения арбитражного суда, работающего за пределами ЕС.

Новости компаний Все