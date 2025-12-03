Фон дер Ляйен: США поддержали план по «репарационному кредиту» для Украины

Еврокомиссия своевременно проинформировала США о планах разработать механизм для предоставления «репарационного кредита» Украине. Об этом заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, пишет Bloomberg.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Yves Herman / Reuters Фото: Yves Herman / Reuters

Во время пресс-конференции в Брюсселе госпожа фон дер Ляйен заявила, что держала в курсе американскую администрацию, включая министра финансов Скотта Бессента. По ее словам, господин Бессент «позитивно воспринял» план ЕК.

Сегодня ЕК обнародовала юридическое обоснование двух вариантов финансовой поддержки Украины в 2026-2027 годах. Один из них подразумевает экспроприацию замороженных в странах ЕС активов России. Среди прочего ЕК предложила запретить возвращать России заблокированные активы. Предполагается, что в случае изъятия российских средств для членов ЕС будет действовать механизм защиты: речь идет о том, чтобы не допустить «принудительного вступления в силу» решения арбитражного суда, работающего за пределами ЕС.