ЕК предложила запретить возвращение России замороженных активов

Еврокомиссия в юридическом предложении о помощи Украины предложила запретить возвращение России заблокированных в странах Евросоюза активов российского Центробанка. Окончательное решение будет принято на саммите ЕС 18 декабря.

В пакете предложений ЕК по финансированию Украины в 2026-2027 годах представлено два сценария, в одном из которых — эскпроприация замороженных в странах Евросоюза активов России в размере €210 млрд. В пресс-релизе Еврокомиссии говорится, что предложение подразумевает и «запрет любого перевода заблокированных активов Центрального банка России обратно в Россию».

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сказала, что в случае изъятия российских активов будет разработана гарантия защиты для государств—членов ЕС. В частности, речь идет о том, чтобы не допустить «принудительного вступления в силу» решения абритражного суда, работающего за пределами Евросоюза.

Из €210 млрд заблокированных в ЕС российских активов большая часть — €190 млрд — сосредоточены в бельгийском депозитарии Euroclear. Средства Украине предлагается выделить в виде «репарационного кредита» , который должен быть возвращен, «если и когда Россия выплатит репарации». Бельгия требовала предоставить ей гарантии защиты на случай, если при изъятии активов России подаст иск в суд.

Лусине Баласян