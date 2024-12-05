Содержание думы Екатеринбурга в 2025 году обойдется в 293 млн рублей

На обеспечение работы председателя, депутатов и аппарата Екатеринбургской городской думы в 2025 году направят 293 млн руб. Проект городского бюджета на 2025 год с соответствующими расходами единогласно поддержали все члены думской комиссии по бюджету и экономической политике, присутствующие на заседании.

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Директор департамента финансов мэрии Анна Турунцева пояснила депутатам, что на содержание и обеспечение деятельности председателя думы Анны Гурарий направят 6,4 млн руб., на работу первого вице-спикера Михаила Матвеева — 5,1 млн руб., на компенсацию расходов, связанных с осуществлением депутатской деятельности — 24,1 млн руб.

Госпожа Турунцева добавила, что расходы на содержание и обеспечение деятельности аппарата думы запланированы в сумме 257,3 млн руб., из которых на оплату труда и начисления муниципальных служащих предусмотрено 219,7 млн руб. Анна Турунцева подчеркнула, что объем расходов определен с учетом роста тарифов на коммунальные услуги и электричество, цен на иные товары, услуги и индексации оплаты труда в 2025 году.

Ранее, в среду, члены думской комиссии по МСУ поддержали проект бюджета на 2025 год с расходами на содержание и обеспечение деятельности администрации Екатеринбурга (1,1 млрд руб.) и территориальных органов мэрии, районных администраций (1,5 млрд руб.). На оплату труда мэра Алексея Орлова предусмотрено 8,8 млн руб.

Василий Алексеев