Американца Гилмана приговорили к 10 годам колонии за драки с сотрудниками ФСИН

Прения по уголовному делу о дезорганизации деятельности исправительных учреждений в отношении гражданина США Роберта Гилмана 3 декабря впервые прошли не в Центральном райсуде, а в СИЗО-1 Воронежа. Причины переноса заседания в суде не пояснили. По данным «Ъ», на слушания 27 ноября Гилмана не доставили, поскольку он вновь ударил сотрудника УФСИН.

Гилман находится под стражей с января 2022 года, когда его сняли с поезда за дебош и впоследствии осудили за применение насилия к представителю власти. Позже он совершал нападения на сотрудников ИК-2, СИЗО-1 и следователя СКР, в результате по второму приговору его срок вырос до восьми лет и одного месяца строгого режима.

Новое дело связано с тем, что он нанес несколько ударов сотруднику СИЗО-1 и работнику колонии в Россоши, куда Гилмана этапировали в мае. Половина заседаний по делу переносилась из-за недоставки подсудимого.

Как сообщили «Ъ» источники, после прений в изоляторе суд вынес приговор: с учетом прежнего наказания Гилман получил десять лет строгого режима. Он признал вину и извинился перед потерпевшими. Американец утверждает, что начал нарушать порядок после решения этапировать его в строгий режим: «Там лучше условия и хорошее отношение… Я получаю посылки от родственников».

В завершение он заявил: «Я просто к успеху шел. И я нахожу, что впредь буду к успеху идти», уточнив, что никого не хотел оскорбить.

Это может быть не последнее дело в его отношении: по данным «Ъ», Гилман вновь ударил сотрудника изолятора. Весной Reuters называло его одним из американцев, которых США хотели бы вернуть в рамках обмена заключенными.

