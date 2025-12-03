На вооруженную охрану белгородского водохранилища выделили 11,4 млн рублей

Управление эксплуатации Белгородского водохранилища — филиал федерального водохозяйственного учреждения «Центррегионводхоз», занимающегося мониторингом загрязнений окружающей среды, — объявило поиск подрядчика для охраны местного водохранилища. Начальная цена контракта — 11,4 млн руб. Информация об этом размещена на портале госзакупок.

Белгородское водохранилище

Фото: Ъ-Черноземье

С 1 января по 31 декабря 2026 года подрядчик должен выставить посты и патрули для охраны гидроузла водохранилища площадью 220 тыс. кв. м. Также ему нужно оснастить посты мобильными телефонами, а сотрудников — радиосвязью и спецсредствами (оружием, бронежилетами и др.). Кроме прочего, необходимо будет «осуществлять мероприятия по экономии электроэнергии на охраняемом объекте».

Среди требований указано «не допускать проникновение посторонних лиц к сооружениям охраняемого объекта и несанкционированных фото- и видеосъемок».

Источник финансирования — средства «Центррегионводхоз», доведенные в виде субсидии. Заявки на участие в аукционе принимаются до 10 декабря, подведение итогов запланировано на 11 декабря.

В конце октября «Ъ-Черноземье» сообщал, что плотину Белгородского водохранилища повредили Вооруженные силы Украины. Из-за этого была угроза подтопления улиц ближайших населенных пунктов, на которых проживает около 1 тыс. человек. Однако в конце ноября Гладков заявил, что водохранилище спасено и рисков разрушения плотины больше нет.

Егор Одегов