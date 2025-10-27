После повреждения плотины в Белгородском водохранилище снизился уровень воды

Повреждение плотины Белгородского водохранилища привело к снижению уровня воды на 1 м. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Федеральное агентство водных ресурсов.

Для предотвращения дальнейшего снижения уровня воды специалисты федерального учреждения «Центррегионводхоз» (подконтрольно агентству) засыпают подводящий канал к бетонной водосливной плотине со стороны поврежденного сегментного затвора. Из-за ударов ВСУ 24 и 25 октября также получили разрушения второй сегментный затвор и водовыпуск плотины. На объекте введен режим чрезвычайной ситуации.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о повреждении плотины и возможном подтоплении улиц ближайших населенных пунктов 25 октября. Местным жителям предложили переехать в пункты временного размещения в Белгороде. Сегодня утром глава региона заявил о стабилизации ситуации, но допустил разрушение сооружения из-за повторных ударов ВСУ.

Алина Морозова