Симоньян включили в состав делегации России во время визита Путина в Индию
Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что российская делегация на переговорах Владимира Путина в Индии будет «весьма представительна». Государственный визит состоится 4–5 декабря.
Маргарита Симоньян
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
По словам господина Ушакова, в делегацию войдут представители крупного бизнеса. «Это Роснефть, Сбербанк, — перечислил он (цитата по "РИА Новости"), — ВТБ, Российская ассоциация производителей удобрений».
Он подчеркнул, что «интерес к этому визиту очень большой». Поэтому «приходилось резать по живому, сокращать некоторых желающих принять участие» (цитата по ТАСС).
При этом в делегацию решили включить руководителей некоторых СМИ. Среди прочих, в нее войдет главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян, уточнил господин Юшаков.
