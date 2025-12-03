Симоньян включили в состав делегации России во время визита Путина в Индию

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что российская делегация на переговорах Владимира Путина в Индии будет «весьма представительна». Государственный визит состоится 4–5 декабря.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Маргарита Симоньян

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Маргарита Симоньян

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По словам господина Ушакова, в делегацию войдут представители крупного бизнеса. «Это Роснефть, Сбербанк, — перечислил он (цитата по "РИА Новости"), — ВТБ, Российская ассоциация производителей удобрений».

Он подчеркнул, что «интерес к этому визиту очень большой». Поэтому «приходилось резать по живому, сокращать некоторых желающих принять участие» (цитата по ТАСС).

При этом в делегацию решили включить руководителей некоторых СМИ. Среди прочих, в нее войдет главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян, уточнил господин Юшаков.

Чего ожидать от визита Владимира Путина в Индию, читайте в материале «Ъ» «Индию четыре года ждут».