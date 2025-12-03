В Минфине рассказали о возможных изменениях в программе досрочных сбережений

Министерство финансов РФ рассматривает возможность внесения корректировок в программу долгосрочных сбережений (ПДС) по выводу софинансирования, сообщил замминистра финансов Иван Чебесков.

«Это прежде всего касается пенсионеров и предпенсионеров, у них есть гибкие условия... Возможно, нужны будут точечные изменения, чтобы именно часть софинансирования обналичивать нельзя было через год»,— рассказал господин Чебесков журналистам в рамках форума ВТБ «Россия зовет!» (цитата по «Интерфаксу»).

Отвечая на вопрос о выводе около 18 млрд руб. из ПДС в третьем квартале, замминистра уточнил, что у пенсионеров и предпенсионеров «более гибкие» условия для распоряжения средствами программы. Он отметил, что определенное государством софинансирование было рассчитано на долгосрочные сбережения.

Программа долгосрочных сбережений была запущена в начале 2024 года. Накопления по ПДС формируются за счет добровольных взносов физлиц и ранее сформированных ими пенсионных накоплений в рамках 15-летнего договора с негосударственным пенсионным фондом (НПФ). Для участников предусмотрено государственное софинансирование на сумму до 36 тыс. руб. в год при условии, что доходы клиента составляют до 80 тыс. руб. В третьем квартале клиенты пенсионных фондов забрали почти 18 млрд руб., сформированных по ПДС.

