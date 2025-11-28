Сбережения вышли на пенсию

Клиенты пенсионных фондов в третьем квартале забрали почти 18 млрд руб., сформированных по программе долгосрочных сбережений (ПДС). Причем столь существенный объем выплат произошел фактически сразу после поступления на их счета средств по государственному софинансированию. Право на такое изъятие имеют лица, достигшие «прежнего» пенсионного возраста, однако в результате они теряют право на получение софинансирования в дальнейшем. Впрочем, средства в НПФ продолжили рост, а количество участников ПДС превысило 6,7 млн человек. Тем не менее участники рынка считают, что необходимо настраивать клиентов на долгосрочное размещение средств.

Объем единовременных выплат по договорам долгосрочных сбережений в третьем квартале составил почти 18 млрд руб., увеличившись по сравнению со вторым кварталом в десять раз. Более того, этот объем почти сравнялся с выплатой в отчетном квартале негосударственных пенсий (22,5 млрд руб.). Об этом свидетельствуют данные Банка России, опубликованные на сайте. Единовременные выплаты за весь 2024 год составили 12 млрд руб.

Программа долгосрочных сбережений формально была запущена 1 января 2024 года, однако начала набирать темпы только с середины прошлого года (см. “Ъ” от 10 июля 2024 года). Накопления по ней формируются за счет добровольных взносов физлиц и ранее сформированных ими пенсионных накоплений в рамках 15-летнего договора с НПФ. Для участников предусмотрено государственное софинансирование на сумму до 36 тыс. руб. в год при условии, что доходы клиента составляют до 80 тыс. руб. При больших доходах клиента для полного госсофинансирования объем вложенных средств должен быть значительно больше.

Массовые выводы в отчетном квартале объясняются достижением многими участниками программы оснований для получения пенсионных отчислений — возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Порядок выплаты определяется условиями договора долгосрочных сбережений с НПФ, однако гражданин имеет право снять досрочно только собственные средства. Чтобы снять государственные накопления, необходимо либо достижение пенсионного возраста, либо потребность в особом лечении или потеря кормильца. «Важно понимать природу этих денег — не все выплаты сформированы из личных взносов, сделанных в 2024–2025 годах»,— поясняет директор инвестиционного управления НПФ «Газфонд Пенсионные накопления» Юрий Мишуков.

В августе Минфин впервые перечислил средства софинансирования за 2024 год участникам программы. Как отмечает в обзоре Банк России, «дополнительные стимулирующие взносы от государства» в третьем квартале составили почти 52 млрд руб. Учитывая, что значительную часть участников программы составляют пенсионеры, которые не готовы вникать в особенности механизмов тех или иных продуктов, многие возрастные участники ПДС приняли решение о выводе средств из программы, отмечают участники рынка. По оценке “Ъ”, доля клиентов, получивших от государства максимальные 36 тыс. руб., составила около 40% от общего количества участников ПДС (см. “Ъ” от 5 сентября).

Кроме того, оперативная информация по двум крупнейшим фондам (НПФ Сбербанка и «ВТБ Пенсионный фонд», число участников программы на 31 октября составляло 6,3 млн человек) показала значительное замедление показателей ПДС в сентябре, то есть после получения средств по софинансированию. Так, в НПФ Сбербанка объем поступлений сократился в два раза по сравнению с предшествующими месяцами, а в «ВТБ Пенсионном фонде» число участников программы и вовсе сократилось почти на 14 тыс. человек. В самих фондах не ответили на запрос “Ъ”.

«Большинство таких клиентов даже не задумываются о том, что навсегда потеряют возможность получить госсофинансирование»,— отмечает собеседник “Ъ” на пенсионном рынке.

Впрочем, показатели отчетного квартала свидетельствуют о сохранении притока средств в НПФ. Согласно «Обзору ключевых показателей НПФ» Банка России, совокупный объем пенсионных средств на 30 сентября достиг 9 трлн руб. (рост на 4,3% за квартал). При этом объем средств пенсионных накоплений в НПФ составил 3,6 трлн руб. (+2,2%), в СФР — 2,8 трлн руб. (+3,8%), объем пенсионных резервов (в расчет которых входят и средства ПДС) достиг 2,7 трлн руб. (+7,6%). В частности, с начала года приток средств по программе ПДС превысил 263 млрд руб.

По мнению экспертов, необходимо обращать внимание клиентов фондов, что их активы в НПФ являются в первую очередь долгосрочными сбережениями, а не краткосрочной альтернативой депозитам. Тем более что после снятия средств государственного софинансирования они теряют право на него в дальнейшем. «Можно предположить, что клиенты вкладывают не последние деньги и у них нет критической потребности забрать деньги сегодня. Поэтому надо формировать у них привычку "копить вдолгую"»,— считает гендиректор «Альфа НПФ» Лариса Горчаковская.

Андрей Ковалев