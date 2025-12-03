Lego выпустит конструктор в виде трофея ЧМ по футболу

Компания Lego и Международная федерация футбола (FIFA) анонсировали конструктор в виде Кубка мира. Набор, состоящий из 2842 деталей, поступит в продажу 1 марта 2026 года и будет стоить $200.

Отмечается, что игрушечный Кубок мира имеет ту же высоту, что и оригинальный трофей — 36,8 см. Внутри конструктора скрыто небольшое футбольное поле, а также фигурка человечка, который держит мини-кубок в руке.

В промо-акции к выпуску конструктора поучаствовали победители прошлых чемпионатов мира: бразилец Роберто Карлос (2002), итальянец Марко Матерацци (2006), испанец Икер Касильяс (2010) и немец Сами Хедира (2014). Кадры, на которых игроки празднуют победу в мировом первенстве с кубком в руках, были отредактированы: вместо трофея они держат фирменные пакеты Lego.

Чемпионат мира 2026 года примут США, Канада и Мексика. Турнир впервые пройдет с участием 48 сборных.

Таисия Орлова