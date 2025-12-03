Расходы на мэра Екатеринбурга в 2026 году увеличатся на 1,3 млн рублей

На функционирование главы Екатеринбурга Алексея Орлова предусмотрели 10 млн руб. в проекте городского бюджета на 2026 год, рассказала директор департамента финансов администрации Юлия Медведева на заседании комиссии гордумы по местному самоуправлению. В 2025 году власти планировали потратить на работу мэра 8,7 млн руб.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Госпожа Медведева добавила, что на содержание и обеспечение деятельности мэрии направят 1,33 млрд руб., восьми районных администраций Екатеринбурга — 1,72 млрд руб. Согласно проекту бюджета на 2026 год, из них на выплаты чиновникам намерены потратить 2,9 млрд руб. В главном финансовом документе на 2025 год власти предусматривали траты на мэрию в 1,14 млрд руб. и на восемь районных администраций в 1,51 млрд руб.

По словам Юлии Медведевой, расходы на содержание и обеспечение деятельности финансового органа администрации в 2026 году составят 394 млн руб. (в 2025-ом планировалось потратить 347,5 млн руб.), счетной палаты — 25,6 млн руб. (21 млн руб.), председателя счетной палаты Александра Гетманчука, его заместителя и аудиторов контрольно-счетного органа — 25,6 млн руб. (22,2 млн руб.), департамента по управлению муниципальным имуществом — 293,8 млн руб. (257,3 млн руб.), трех бюджетных и 12 казенных учреждений — 1,21 млрд руб. (1,14 млрд руб.).

Депутаты думы Екатеринбурга рассмотрят проект городского бюджета на 2026 году в первом чтении во вторник, 9 декабря. Объем доходов запланирован в 100 млрд руб., расходов — 103,6 млрд руб. Размер дефицита должен составить 3,6 млрд руб. Бюджет на 2025 год депутаты приняли с параметрами 87,4 млрд руб. по доходам и 90,6 млрд руб. по расходам. Ожидалось, что размер дефицита составит 3,2 млрд руб.

Василий Алексеев