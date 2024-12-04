Содержание мэра Екатеринбурга в 2025 году обойдется в 8,8 млн рублей

На оплату труда главы Екатеринбурга Алексея Орлова предусмотрено 8,8 млн руб. в проекте городского бюджета на 2025 год, рассказала на заседании комиссии гордумы по МСУ директор департамента финансов мэрии Анна Турунцева. Она добавила, что на содержание и обеспечение деятельности администрации города планируется направить 1,1 млрд руб., на работу территориальных органов мэрии и районных администраций — 1,5 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Во время рассмотрения изменений в проект бюджета на 2024 год госпожа Турунцева отметила, что на оплату труда мэра предусмотрены дополнительные расходы в 200 тыс. руб. «Учтены бюджетные ассигнования в сумме 7,7 млн руб.»,— добавила она. По словам Анны Турунцевой, расходы на индексацию оплаты труда работников органов местного самоуправления составят 73 млн руб.

Ранее Анна Турунцева отмечала, что доходы бюджета Екатеринбурга в 2025 году планируются в объеме 87,4 млрд руб., расходы — в размере 90,5 млрд руб. В декабре 2023 года депутаты гордумы приняли бюджет на 2024 год с параметрами 76,5 млрд руб. по доходам и 78,5 млрд руб. по расходам.

Василий Алексеев