Генсек НАТО Рютте похвалил Украину и Зеленского за успехи в борьбе с коррупцией

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте считает, что Украина успешно решает проблему коррупции. Так он ответил на соответствующий вопрос журналистов во время пресс-подхода.

«Важно то, что когда коррупционные кейсы возникают, украинцы разбираются с ними. Президент Украины предпринимает все необходимые шаги, чтобы искоренить коррупцию», — сказал господин Рютте (видео приводит Clash Report в X).

В конце ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило об обысках у главы офиса президента Украины Андрея Ермака. Он упоминался в материалах расследования коррупционного скандала в сферах энергетики и обороны. По версии НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры, совладелец студии «Квартал 95» Тимур Миндич организовал коррупционную схему с участием оператора украинских атомных электростанций — госкомпании «Энергоатом». После начала расследования господин Ермак подал в отставку.

