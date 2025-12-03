В Госдуме обсудили пенсионную льготу для госслужащих в добровольческих формированиях

Депутат Государственной думы Алексей Куринный (КПРФ) предложил учитывать срок пребывания в добровольческих формированиях при расчете надбавок за выслугу лет для государственных и муниципальных служащих.

Коммунист выступил с этим предложением при обсуждении законопроекта об аналогичном учете в случае пенсий силовиков (военные, сотрудники органов внутренних дел и т.д.). «У них (государственных и муниципальных служащих.— "Ъ") тоже есть такое понятие, как выплаты за выслугу лет»,— отметил господин Куринный. Он подчеркнул, что в случае обычных контрактов с Минобороны «уже все учитывается».

Заместитель министра обороны Анна Цивилева отметила, что эту меру необходимо согласовать с Минфином.

Сегодня Государственная дума приняла в первом чтении законопроект об учете срока пребывания в добровольческих формированиях при расчете пенсий для сотрудников силовых органов. Выступавший с докладом об инициативе глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов («Единая Россия») напомнил депутатам, что добровольцы по статусу «практически» приравнены к остальным военнослужащим. По словам господина Картаполова, Минобороны заключает с ними особый «контракт добровольца», который отличается только сроком действия.

