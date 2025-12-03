Госдума приняла в I чтении проект об учете службы добровольцем в пенсии силовиков

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, направленный на поддержку добровольцев из числа сотрудников силовых органов. Депутаты предложили учитывать срок их службы в добровольческих формированиях при назначении пенсий.

Периоды пребывания силовиков в добровольческом формировании будут засчитываться в выслугу лет по льготному режиму. Как именно — объяснила заместитель министра обороны Анна Цивилева в ходе обсуждения законопроекта. Один день участия в боевых действиях будет считаться за три дня выслуги. «До ведения боевых действий» — один день за два.

Поправки коснутся, в частности, военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, нацгвардии, противопожарной службы и уголовно-исполнительной системы.

Согласно законопроекту, добровольцы из числа силовиков, которые уже получают пенсии, смогут обратиться за пересмотром стажа с момента вступления закона в силу.

Как указано в пояснительной записке, служба в добровольческих формированиях уже засчитывается в страховой стаж, учитываемый при назначении пенсии по старости. Новый законопроект распространяет эту норму на отдельное пенсионное обеспечение сотрудников силовых органов.

Степан Мельчаков