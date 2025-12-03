Король супертяжелого веса решил встретиться с бывшим

Сильнейший супертяжеловес мира Александр Усик определился с приоритетным соперником по следующему бою. Украинец, скорее всего, встретится в нем с Деонтеем Уайлдером. Американец — знаменитость профессионального бокса, но столкновение с ним фронтмена категории было бы все-таки куда более актуальным лет пять назад. В последнее время Уайлдер, потерпевший несколько чувствительных поражений, уже совершенно не похож на бойца исключительно высокого уровня.

Соперником по очередному бою Александр Усик выбрал знаменитого боксера, чей пик остался в далеком прошлом

Фото: Bradley Collyer / PA Images / Getty Images

Фото: Bradley Collyer / PA Images / Getty Images

О том, с кем он собирается встретиться в своем очередном, 25-м в профессиональной карьере поединке, Александр Усик рассказал во время конвенции Всемирного боксерского совета (WBC) в Бангкоке. Пояс WBC — один из трех чемпионских наряду с поясами Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA), принадлежащих безусловному королю супертяжелого веса. Еще недавно у него был и четвертый титул — Всемирной боксерской организации (WBO). Однако Усик добровольно расстался с ним и рангом абсолютного чемпиона мира, который он после перерыва вернул себе, нокаутировав в июле прошлого года британца Даниэля Дюбуа, когда отказался защищать звание в поединке против соотечественника Дюбуа Фабио Уордли. Считалось, что он был не слишком интересен украинцу из-за довольно низкого пока медийного статуса Уордли, совершившего неожиданный карьерный взлет.

Выяснилось, что приоритетным вариантом для Александра Усика является матч против Деонтея Уайлдера. Украинец фактически бросил вызов американцу, назвав его «очень известным и сильным парнем, одним из великих супертяжеловесов последнего десятилетия». Менеджер Уайлдера Шелли Финкель дал понять, что его клиент готов принять вызов в том случае, если поступит «достойное» предложение.

Формально выбор Александра Усика и в самом деле выглядит логичным. С точки зрения медийности Деонтей Уайлдер — точно персона куда более заметная, чем любой из боксеров, кому еще не довелось пересечься с Усиком.

Более того, одно время американец был чуть ли не фигурой номер один в боксе.

В середине прошлого десятилетия он завоевал титул чемпиона WBC и долго удерживал его, справляясь с неплохими соперниками вроде Бермейна Стиверна или Луиса Ортиса. Экспертов поражала прежде всего мощь Уайлдера. Панчеры его уровня, способные нокаутировать противника первым же плотным ударом, появлялись в супертяжелом весе крайне редко. В конце концов в боксерском сообществе сложилось мнение, что претендовать на ранг лидера категории кроме могучего американца может только другой великолепный атлет — британец Энтони Джошуа.

Но сегодняшний Уайлдер — величина совсем иного, куда скромнее, калибра. Ножку ему неожиданно подставил еще один представитель Великобритании. Это был вернувшийся на ринг, пережив кучу проблем, связанных с допингом, наркотиками и расстройством психики, Тайсон Фьюри. В 2018 году Фьюри, не успевший избавиться от громадного лишнего веса, был явным аутсайдером в поединке с Уайлдером, но добился в нем ничьей, несмотря на то что в концовке очутился на грани нокаута. Вскоре состоялись еще два их матча. И в обоих набравший тонус Тайсон Фьюри взял верх. Причем его победы были досрочными.

В 2019 году в супертяжелом весе появился перешедший в него из первого тяжелого (до 90,7 кг) Александр Усик. В конце концов он покорил и эту категорию, по два раза одолев Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри. А про Уайлдера как про серьезную угрозу на пути к пику для украинца уже никто не рассуждал.

Осечки в боях с Фьюри, кажется, надломили его. Деонтей Уайлдер, которому уже 40 лет, после них допустил еще два срыва. В 2023 году его победил по очкам новозеландец Джозеф Паркер, а в 2024-м отправил уже в пятом раунде в нокаут китаец Чжилэй Чжан. Летом Деонтей Уайлдер, правда, сам отправил в него Тиррелла Энтони Херндона, но противник был слишком неказистым, чтобы успех в матче с ним поднял котировки бывшего чемпиона у аналитиков. В рейтинге лучших супертяжеловесов BoxRec он располагается лишь на 44-й позиции.

Алексей Доспехов