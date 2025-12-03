Сага о стоголевом великане

Норвежскому нападающему футбольного клуба «Манчестер Сити» Эрлингу Холанну покорилось достижение, превзойти которое будет невероятно сложно. Во вторничном матче против «Фулхема» он добрался до отметки в 100 голов в чемпионатах Англии, причем сделал это гораздо быстрее любого из его знаменитых «предшественников». Среди них множество превосходных форвардов: Алан Ширер, Гарри Кейн, Серхио Агуэро, Тьерри Анри.

100-й гол в чемпионатах Англии Эрлинг Холанн забил своим излюбленным способом — ударом с левой ноги из пределов штрафной площади

Фото: Paul Childs / Reuters 100-й гол в чемпионатах Англии Эрлинг Холанн забил своим излюбленным способом — ударом с левой ноги из пределов штрафной площади

Фото: Paul Childs / Reuters

Рядовая игра английского чемпионата — встреча 14-го тура между лондонским «Фулхемом» и «Манчестер Сити» (4:5) — сразу по нескольким причинам превратилась в довольно яркое событие. Во-первых, она стала самой результативной в нынешнем сезоне премьер-лиги. Во-вторых, она подарила зрителям незаурядный сценарий. «Манчестер Сити» вел со счетом 5:1, а в итоге едва не упустил победу: от потери очков команду спас вынос с ленточки от защитника Йошко Гвардиола в самой концовке.

Однако по-настоящему выделяет этот матч персональное достижение Эрлинга Холанна.

25-летний норвежец быстрее всех в истории лиги добрался до рубежа в 100 забитых мячей. Его темп настолько впечатляющий, что рекорд сразу же есть соблазн назвать вечным. На это у Холанна ушло всего-навсего 111 матчей.

«Сумасшедшая цифра!» — поражался главный тренер «Сити» Пеп Гвардиола.

Для сравнения: прославленному англичанину Алану Ширеру (он до сих пор удерживает главный бомбардирский рекорд премьер-лиги — 260 забитых мячей) на первую сотню голов потребовалось 124 матча. Путь лучшего английского форварда XXI века Гарри Кейна до этой отсечки составил 141 матч. Блиставший в «Манчестер Сити» в прошлом десятилетии аргентинец Серхио Агуэро уложился в 147 игр. Феноменальному Тьерри Анри понадобилось 160 матчей.

На самом деле средняя результативность Холанна (0,9 гола за игру) настолько высока, что не набирается и полдесятка достойных оппонентов, в разные эпохи игравших в Европе. Больше она только у Криштиану Роналду (1,07 при выборке 292 матча) и Лионеля Месси (0,91; 520 матчей) в не таком конкурентном чемпионате Испании. Не сильно ниже коэффициент продуктивности у игравшего в середине прошлого века за мадридский «Реал» Ференца Пушкаша (0,87; 180 матчей) и легенды мюнхенской «Баварии» Герда Мюллера (0,85; 427 матчей), чья карьера продолжалась с середины 1960-х по конец 1970-х.

Среди ныне играющих за европейские топ-клубы форвардов выделяются лишь два игрока. Килиан Мбаппе из «Реала» успел провести в испанской лиге 48 матчей и отличился за это время 45 раз (0,94). Гарри Кейн, летом 2023 года перешедший в «Баварию», пока забивает в немецком первенстве в среднем больше гола за игру — на его счету 76 мячей в 75 встречах.

Здесь вновь необходима оговорка, что эти футболисты играют в чемпионатах, уступающих английскому и по уровню напряженности турнирной борьбы, и, что куда важнее, по классу участников.

Тем временем в Английской премьер-лиге не видно более надежных в завершении атак футболистов. За три полных сезона норвежец дважды выиграл «Золотую бутсу» турнира, а в прошлом году уступил отчасти из-за кризиса, который настиг всю команду, а отчасти вследствие того, что сам пропустил семь матчей чемпионата из-за травмы.

В нынешнем сезоне Эрлинг Холанн вновь на верхушке бомбардирской классификации. После 14 туров в его активе уже 15 голов. Ближайший преследователь — Игор Тиаго из лондонского «Брентфорда» — отличился 11 раз. Разрыв, впрочем, мог быть еще более внушительным. Во вторничном матче против «Фулхема» голевыми могли стать еще по меньшей мере два удара Холанна, но мяч оба раза угодил в штангу. Зато рекордсмен сделал две результативные передачи и в памятном матче проявил себя еще и в качестве ассистента. Это ему удается не так уж часто.

Роман Левищев