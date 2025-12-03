Цена меди обновила максимум на Лондонской бирже

Цены на медь достигли исторического максимума на торгах Лондонской биржи металлов (LME) в среду. Цена на медь с поставкой через три месяца к 15:40 мск выросла до $11354,5 за тонну (рост на 1,88%). Максимально в течение сессии цена достигала $11434,5.

По словам представителей Commodity Market Analytics, «медь сохраняет бычий настрой», передает Reuters. Алгоритмические модели подают трейдерам сигналы на покупку. Аналитики считают, что есть шанс достичь уровня $12000 за тонну.

Как отмечает Reuters, рост цены спровоцирован в том числе проблемами с поставками и сокращением запасов на бирже — до минимального уровня с июля (105275 т). Дополнительным фактором стали данные о деловой активности в зоне евро за ноябрь.

В конце сентября стоимость меди уверенно закрепилась выше психологически важной отметки $10000 за тонну. Основной причиной стали рыночные опасения относительно возникновения дефицита металла.

