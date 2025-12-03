Ricci: рынок light industrial вырастет вдвое в 2026 году

По итогам 2025 года объем рынка складской недвижимости формата light industrial может превысить 1 млн кв. м., а на следующий год показатель удвоится. Таким прогнозом поделился управляющий партнер и гендиректор инвестиционно-консалтинговой компании Ricci Андрей Постников. По его словам, из-за резкого роста нового предложения доля вакантных площадей в Московском регионе достигла 15%, при этом арендные ставки остались высокими.

«Случился большой скачок предложения. Это не бьется с тем объемом поглощения, которое мы видим на рынке. Возможна дальнейшая трансформация рынка. Вакансия уже двухзначная, однако есть потенциал дальнейшего роста»,— рассказал господин Постников на конференции, организованной ИД «Коммерсантъ».

По данным Ricci, к концу 2025 года объем ввода на рынке light industrial может вырасти на 60% год к году, до 540 тыс. кв. м. Запрашиваемые ставки аренды за год вырастут на 12% до 14,8 тыс. руб. за кв. м в год, стоимость продажи в готовых и строящихся объектах — на 20%.

В марте «Ъ» писал о серьезном дисбалансе спроса и предложения на рынке. Темпы ввода новых площадей сильно не успевали за спросом, а большинство объектов реализовывались до ввода в эксплуатацию. При этом формировался тренд на сдачу помещений в аренду.