Спрос на light industrial во много раз превысил предложение

В сегменте light industrial наблюдается серьезный дисбаланс спроса и предложения, рассказал директор по управлению недвижимостью Parametr Артем Пичугов. По его словам, темпы ввода новых площадей сильно не успевают за спросом, а большинство объектов реализуется до ввода в эксплуатацию. При это формируется тренд на сдачу помещений формата light industrial в аренду.

«Мы развиваем сегмент инвесторов для того, чтобы предлагать помещения light industrial в аренду. Это неохваченный сегмент рынка. Мы насчитали порядка 50 тыс. кв м в прошлом году, которые предлагались в аренду в этом формате. При этом оцениваемый спрос превышал несколько миллионов квадратных метров. Такой дисбаланс не может оказаться незамеченным»,— рассказал господин Пичугов на конференции ИД «Коммерсантъ».

По данным совместного исследования IBC Real Estate и Parametr, в 2024 году спрос со стороны инвесторов на покупку помещений light industrial впервые превысил объем ввода. Запросы инвесторов достигли 342 тыс. кв. м при объеме ввода в 289 тыс. кв. м. В стадии строительства находятся более 700 тыс. кв. м, которые заявлены к вводу в 2025-2026 гг, еще около 2,7 млн кв. м — на этапе планирования. Согласно статистике обращений в компанию Parametr, по итогам 2024 году объем спроса на площади light Industrial составил 3,46 млн кв. м.

Как ранее писал «Ъ», средняя стоимость аренды light industrial в Московском регионе по итогам третьего квартала 2024 года составила 14,6 тыс. руб. за 1 кв. м, это на 21,7% выше аналогичного показателя для формата big box (крупные склады за городом). Драйвером роста сегмента эксперты называют программу комплексного развития территорий. В пределах МКАД упраздняются производственные зоны и работавшему в них бизнесу приходится искать новые возможности размещения. Форматом нередко занимаются жилые девелоперы.