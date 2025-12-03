Искусственный интеллект в банках: роботы-советники и скоринг вместо менеджеров

Банки активно, но выборочно внедряют искусственный интеллект (ИИ) в банковские процессы, фокусируясь на экономически окупаемых направлениях.

Фото: Константин Леонтьев

Как заявил первый зампред правления банка ВТБ Дмитрий Пьянов в интервью «России 24» на полях инвестиционного форума «РОССИЯ ЗОВЕТ!», одним из ключевых сегментов для ИИ стала кредитная процедура.

Решения по розничным займам, а также кредитам для малого и частично среднего бизнеса все чаще принимаются не сотрудником, а на основе анализа данных алгоритмами. Это позволяет быстро и эффективно обрабатывать массовые заявки на небольшие суммы, где потенциальная ошибка будет незначительной.

«Вторая область — это создание уникальных розничных преимущественно продуктов с так называемыми робо-эдвайзерами, робото советниками. На любом инвестиционном рынке огромный объем, огромная палитра инвестиционных активов. Каждый частный клиент, например, имеет свою способность и склонность к риску, свои, скажем так, горизонты инвестирования. Если он сообщает роботу-эдвайзеру, роботу-советнику эти важные параметры инвестирования, правильная рекомендация этого роботсоветника — это уникальное конкурентное преимущество»,— рассказал топ-менеджер.

Господин Пьянов отдельно отметил, что искусственный интеллект остается очень дорогостоящим, поэтому банк сосредоточен на сегментах с высокой и быстрой окупаемостью. Кредитный скоринг для массовых продуктов и роботизированные инвестиционные консультации были определены как именно такие области, где технологии уже сейчас приносят измеримую пользу.

Еще одним технологическим прорывом, который ожидается в ближайшей перспективе, станет запуск цифрового рубля.

«Можно на пальцах родной руки пересчитать страны, которые так близко подошли к внедрению третьей формы своей валюты»,— указал представитель банка.

Отдельным достижением господин Пьянов назвал развитие в России платформенной экономики.

«Построенная с участием бигтехов и маркетплейсов экосистема, по его оценке, ничем не хуже, чем Amazon в Штатах или маркетплейсы в Европе или в Азии»,— отметил он.

Уникальность российской модели, подчеркнул эксперт, заключается в глубокой интеграции с банковскими сервисами, что позволяет удешевлять товары. Эта связка дает возможность предлагать широкий ассортимент продукции по всей стране — от Калининграда до Владивостока, включая малые населенные пункты.