В Нижегородской области открыли третью модульную казарму

Третью модульную казарму построили за счет регионального бюджета в Нижегородской области. 3 декабря замгубернатора Александр Павлов принял участие в открытии казармы на территории Нижегородского высшего военно-инженерного командного училища, сообщили в пресс-службе правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Модульная казарма рассчитана на 120 человек

Фото: Правительство Нижегородской области Модульная казарма рассчитана на 120 человек

Фото: Правительство Нижегородской области

Первую казарму открыли в 2024 году, вторую — весной 2025 года. Здание рассчитано на 120 человек, оно оборудовано спальными местами, оружейной комнатой, санитарно-гигиеническим блоком, комнатой бытового обслуживания, а также сушильным помещением. На возведение объекта ушло шесть с половиной месяцев.

Как писал «Ъ-Приволжье», военно-инженерное командное училище открыли в Нижегородской области в 2025 году на базе 210 межвидового регионального учебного центра Минобороны РФ.

Галина Шамберина