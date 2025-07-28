Высшее военно-инженерное училище появится в Нижегородской области

Высшее военно-инженерное командное училище создадут в Нижегородской области. Об этом сообщили в правительстве России. Училище организуют на базе 210 межвидового регионального учебного центра Минобороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Работа нового учебного заведения позволит увеличить подготовку и выпуск высококвалифицированных военных инженеров, которые будут обучаться с учётом опыта проведения специальной военной операции», — говорится в сообщении.

Предельная штатная численность военнослужащих и гражданского персонала училища составит 2,8 тыс. человек, отмечается в опубликованном распоряжении кабинета министров. Училище создадут к 1 сентября, его устав утвердят до 25 августа.

Владимир Зубарев