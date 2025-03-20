В Нижегородской области начали строить модульные казармы

В одной из воинских частей Нижегородской области ввели в строй модульные казармы, закупленные региональным правительством. Их будут использовать для размещения подразделений, проходящих подготовку к участию в СВО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Нижегородской области Фото: Правительство Нижегородской области

По данным областного правительства, одна модульная казарма вмещает 120 человек. Она оборудована спальными местами, комнатой бытового обслуживания, комнатой для просушки обмундирования и обуви. Здание оснащено электричеством, вентиляцией, водоснабжением, канализацией и отоплением.

Строительство казарм шло девять месяцев.

«Уверен, что новые модульные здания станут примером для других военных объектов нашей страны»»,— отметил на открытии казарм замгубернатора Петр Банников.

Андрей Репин