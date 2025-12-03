На Ставрополье регпроект способствует развитию музыкальных способностей детей

В Ставропольском крае детские школы искусств получат новые музыкальные инструменты и оборудование в рамках регионального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» нацпроекта «Семья». Средства на закупки выделяют по результатам конкурсного отбора. Это позволяет учреждениям обновлять материально-техническую базу и расширять возможности для творческого развития детей.



Реализация регпроекта – продолжение политики краевого и федерального уровней по поддержке культуры вообще и детского творчества, в частности. С 2019 года на Ставрополье по нацпроекту «Культура» уже получили поддержку более 34 школ искусств и два учреждения среднего профессионального образования в сфере культуры.

Эффективную работу в рамках регионального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» подтверждают примеры. Так, Арзгирская детская школа искусств, работающая более 30 лет, получит пианино, баян, скрипку, домру, а также учебные материалы и оборудование. Ранее школа пережила капремонт в рамках федерального проекта «Культура малой Родины»: заменили электропроводку, систему водоснабжения и отопления, поставили новые окна и мебель, обновили кабинеты интерактивными досками. Сегодня в школе почти 250 детей. 50% педагогов – бывшие выпускники. Как отметил глава округа Алексей Палагута, федеральные и региональные проекты способствуют развитию школы и росту числа учеников.

Также согласно регпроекту, в 2026 году на Ставрополье запланировано оснащение еще 10 школ искусств на общую сумму около 40 млн руб. А всего в ближайшие годы (до 2028-го) субсидии для закупки музыкальных инструментов и оборудования получат школы искусств Георгиевского, Апанасенковского, Буденновского, Изобильненского, Кочубеевского, Курского, Кировского и Нефтекумского округов. Это позволит расширить программы обучения и создать более комфортные условия для творческого развития детей. Речь о сотнях обучающихся в каждом из учреждений. Например, только в школе Курского округа – более 330 учеников.

Таким образом, региональный проект «Семейные ценности и инфраструктура культуры» как часть национального проекта «Семья» обеспечивает на Ставрополье системное обновление детских школ искусств. Эта работа включает капитальные ремонты зданий, закупку музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов, что позволяет воспитанникам детских школ искусств добиваться высоких результатов на различных музыкальных конкурсах и фестивалях. В целом реализация регпроекта способствует созданию в крае условий для устойчивого развития детского творчества.