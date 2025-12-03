Сильный туман привел к задержкам рейсов в аэропорту Минеральных Вод

3 декабря 2025 года из-за сильного тумана задерживаются пять рейсов на прилет в аэропорт Минеральных Вод. Аэропорт работает штатно, службы функционируют без сбоев, вылеты идут по расписанию. Пассажиры могут уточнить статус на сайте mvairport.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

Пресс-служба аэропорта предупредила о рисках утром 3 декабря. Туман снижает видимость, авиадиспетчеры ограничивают посадки ради безопасности. Задержанные рейсы прибывают из Оренбурга, Сочи, Самары, Уфы и Иваново — именно эти пять бортов стоят в воздухе дольше других.

Аэропорт Ставрополь в тот же день принимает и отправляет самолеты без задержек. Пассажиры из Северного Кавказа заранее проверяют погоду: МЧС Ставропольского края объявило штормовое предупреждение по туману до вечера 3 декабря. Туман усилился к 14:00 по местному времени, видимость упала ниже 500 метров.

Станислав Маслаков