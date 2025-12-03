Цена нефти Urals для расчета налогов в ноябре снизилась на 29%

Средняя цена нефти марки Urals, используемая для расчета нефтяных налогов, в ноябре составила $44,87 за баррель. В годовом выражении она снизилась на 29,3%, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные Минэкономики.

В октябре показатель составлял $53,68 за баррель. В месячном выражении средняя стоимость снизилась на 16,4%. Как уточняет агентство, фактические экспортные цены на нефть отличаются от расчетных, которые применяют при налогообложении.

Налоговые поступления федерального бюджета от добычи и продажи нефти и газа в октябре второй месяц подряд превысили базовый месячный уровень: было собрано 888,6 млрд руб. при «базе» 884,1 млрд руб. Базовый уровень — это минимально необходимый для покрытия запланированных трат бюджета объем доходов от нефти и газа, сборы сверх него считаются дополнительными нефтегазовыми доходами.

