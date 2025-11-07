Нефтегазовые доходы освоили базу

Налоговые поступления федерального бюджета от добычи и продажи нефти и газа в октябре второй месяц подряд превысили базовый месячный уровень: собрано 888,6 млрд руб. при «базе» 884,1 млрд руб. Напомним, базовый уровень — это минимально необходимый для покрытия запланированных трат бюджета объем доходов от нефти и газа. Сборы сверх этого порога считаются дополнительными нефтегазовыми доходами.

К сентябрю этого года (582,5 млрд руб.) октябрьские налоговые поступления от нефти и газа выросли сразу на 52,5%. Этот рост, впрочем, носит календарный характер и объясняется поступлением налога на дополнительный доход (НДД), который нефтяники уплачивают четыре раза в год. Сумма его поступлений в октябре — 327,8 млрд руб. Без учета НДД октябрьские нефтегазовые поступления относительно сентября несколько снизились.

В более корректном сопоставлении — к октябрю прошлого года — нефтегазовые доходы в минувшем месяце сократились на 26,7%. Причины известны и не меняются весь этот год — сокращение мировых цен на нефть на фоне крепкого рубля. Определяемая для налоговых целей стоимость барреля Urals, как следует из данных Минэкономики, в сентябре составляла $56,8 против $63,6 годом ранее (речь о сентябре, потому что компании в октябре рассчитывали налоги исходя из цены нефти и курса рубля в предыдущем месяце).

Общее же снижение нефтегазовых поступлений по итогам всех десяти месяцев 2025 года (собрано 7,5 трлн руб.) к такому же прошлогоднему периоду составило 21,4%.

Несмотря на появление небольшой суммы допдоходов в октябре, в ноябре Минфин (с учетом результатов предыдущих месяцев) продолжит продавать валюту по бюджетному правилу. Как сообщило ведомство, на такие операции с 10 ноября по 4 декабря будет направлено 2,7 млрд руб. (по 0,1 млрд руб. ежедневно). В предыдущий месяц объем продаж составлял 0,6 млрд руб. в день. Такое снижение продаж ведомство объяснило разовым фактором — положительным изменением демпфирующей составляющей из-за превышения биржевыми ценами на моторное топливо предельно допустимого отклонения от их установленных значений.

Поясним, что продажи юаней от Минфина дополнят операции ЦБ, который, со своей стороны, во втором полугодии продает валюту для зеркалирования операций из ФНБ на сумму 8,94 млрд руб. в день. С учетом выделяемых Минфином 0,1 млрд руб. общий объем продаж (ЦБ выступает агентом финансового ведомства по таким операциям) составит 9,04 млрд руб. в день против 9,54 млрд руб. в предыдущий период.

Вадим Вислогузов