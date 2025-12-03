Белгородский «Еврологистик» признан банкротом

Арбитражный суд Белгородской области признал местное ООО «Еврологистик» Алексея Грищенко несостоятельным по заявлению регионального управления Федеральной налоговой службы. Соответствующая информация размещена в карточке судебного дела.

Суд открыл конкурсное производство до 1 июня, конкурсным управляющим утвержден Владислав Сегедин. В материалах дела отражены порядка 35 кредиторов.

По данным Rusprofile, ООО «Еврологистик» зарегистрировано в 2014 году в Белгороде. Работает в сфере автомобильных грузоперевозок и обладает лицензиями на деятельность с отходами I–IV классов опасности. Гендиректор — Александр Верзун. Единственным учредителем является Алексей Грищенко. В 2024 году выручка составила 1,04 млрд руб., что на 12,5% ниже аналогичного показателя 2023 года в 1,2 млрд руб., при этом организация получила убыток в размере 553 млн руб. против прибыли 87 тыс. руб. годом ранее.

По данным суда, налоговая подала заявление о банкротстве «Еврологистика» в апреле. В июле в отношении компании была введена процедура наблюдения. Она ранее являлась единственным подрядчиком регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами — ООО «Центр экологической безопасности» (ЦЭБ). В реестр пока включены требования на сумму 205 млн руб. Согласно протоколу собрания кредиторов, наибольшая задолженность перед ФНС.

Работу подрядчика ЦЭБа критиковали местные жители, сам регоператор и белгородский губернатор Вячеслав Гладков. «Еврологистик» должен был вывозить мусор в Белгородской области в течение четырех с половиной лет, начиная с 2023 года. За это ему должны были заплатить 12,2 млрд руб., однако проблемы с транспортировкой ТКО начались уже в январе 2023-го. В результате в 2024 году «Еврологистик» прекратил деятельность по транспортировке отходов.

Анна Швечикова