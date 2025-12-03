В Дагестане осужден за мошенничество экс-директор центра обслуживания населения

Верховный суд Дагестана приговорил к восьми годам и трем месяцам лишения свободы условно бывшего руководителя государственного бюджетного учреждения «Комплексный центр обслуживания населения» Хасавюртовского района по делу о хищении 11 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба регионального УФСБ в среду.

В суде установлено, что осужденный, будучи членом преступной группировки, злоупотребил своим служебным положением, чтобы искусственно увеличить объем бюджетных средств, направляемых подконтрольным социальным центрам.

В электронном реестре получателей социальных услуг фигурантом были внесены ложные данные о гражданах, которые якобы нуждались в социальном обслуживании на дому. На основе этих фиктивных документов заключались соглашения на получение субсидий.

Таким образом, осужденный с соучастниками похитил и распорядился по собственному усмотрению 11 млн руб.

Дело расследовалось по ч. 4 ст.159 «Мошенничество» и ч. 3 ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)».

Наталья Белоштейн