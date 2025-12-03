Горелкин: Roblox не услышала сигнал РКН

Первый зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин заявил, что утренний сбой в работе Roblox может быть связан с действиями Роскомнадзора. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, администрация платформы фактически проигнорировала предупреждение регулятора. «Не исключаю, что если модерация будет должным образом усилена, а все требования регулятора станут соблюдаться, игра снова станет доступна», — написал депутат.

Пользователи по всей России 3 декабря начали жаловаться на сбои в работе Roblox. По данным Downdetector на 12:00 мск, за сутки поступило свыше 2,4 тыс. обращений. Чаще всего пользователи жалуются, что у них не открывается мобильное приложение игры (46%) и сайт Roblox (33%).

На прошлой неделе Роскомнадзор заявил, что получает многочисленные обращения о «деструктивном поведении игроков» и видит на платформе предпосылки для противоправных действий. С 2019 года ведомство направляло Roblox уведомления с требованием ограничить доступ к запрещенным материалам.

Roblox — платформа, на которой пользователи могут создавать и запускать собственные проекты. Здесь размещены миллионы игр и виртуальных миров, созданных как энтузиастами, так и профессиональными студиями. Платформа предоставляет разработчикам инструменты для создания контента, возможности монетизации, инфраструктуру и доступ к аудитории.