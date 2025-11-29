РКН заявил о «неподобающем контенте» на платформе Roblox

Роскомнадзор (РКН) получает множество сообщений о «деструктивном поведении игроков» на платформе Roblox. Там создаются «условия и предпосылки для совершения противоправных действий», утверждает ведомство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Leon Keith / AP Фото: Leon Keith / AP

Внутренняя система модерации Roblox неспособна «обеспечить стопроцентную безопасность» материалов, появляющихся на платформе, следует из пресс-релиза РКН (есть у «Ъ»). По данным ведомства, в игровом пространстве много «неподобающего контента», который может «негативно повлиять на духовно-нравственное развитие детей».

РКН утверждает, что в игре фиксируются случаи буллинга. В частности, через Roblox с детьми якобы общаются педофилы. Игровая платформа также фигурировала в недавнем резонансном убийстве жительницы Петербурга ее малолетней дочерью. СМИ писали, что девочка проигрывала сценарий преступления в игре.

Роскомнадзор отметил, что с 2019 года неоднократно направлял администрации Roblox уведомления с требованием ограничить доступ к запрещенным материалам. Руководство платформы пока никак не комментировало претензии.

В МВД предупреждали о схемах мошенничества при покупке игровой валюты Roblox. Председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина говорила, что детей с 8 лет вовлекают в преступную деятельность через Likee и Roblox. С января вторая платформа вводит обязательную верификацию по биометрическим данным.