В России перестал открываться сайт Roblox

Пользователи по всей России сообщают о сбое в работе игровой платформы Roblox. С начала дня зафиксировано более 1,2 тыс. жалоб.

Как следует из данных сервиса Detector404, чаще всего пользователи жалуются, что не открывается мобильное приложение (46%) и сайт Roblox (36%). У 14% пожаловавшихся нет доступа ни к приложению, ни к сайту.

Жалобы поступают в том числе из Хабаровского и Камчатского краев, Тюменской и Сахалинской областей. По данным Сбой.рф, также платформа не работает у жителей Москвы, Челябинской области и Санкт-Петербурга.

Роскомнадзор (РКН) на прошлой неделе сообщил, что получает множество сообщений о «деструктивном поведении игроков» на Roblox. Ведомство считает, что на платформе создаются «условия и предпосылки для совершения противоправных действий». РКН с 2019 года направлял администрации Roblox уведомления с требованием ограничить доступ к запрещенным материалам, но реакции не получил.