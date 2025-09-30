Депутаты потребуют от мэра Екатеринбурга поднять зарплату охране школ и детсадов

Председатели всех восьми комиссий в думе Екатеринбурга предложат депутатам подписать письмо к мэру Алексею Орлову с требованием поднять оплату работы охранников школ и детсадов в городе. Обращение к градоначальнику во вторник, 30 сентября, уже подписали члены комиссий по муниципальной собственности и безопасности жизнедеятельности.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Алексей Орлов

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Глава комиссии по муниципальной собственности Алексей Шестаков рассказал журналистам, что в сентябре 2024 года в мэрии заявляли о планах поднять зарплату охранникам с 97 руб./час до 218 руб./час, однако «не довели дело до конца». «Теперь мы решили инициировать со стороны думы. Завершим это дело, так как охрана школ и детсадов не тот момент, где надо экономить, особенно на фоне текущей ситуации»,— подчеркнул он.

Господин Шестаков пояснил, что депутаты в обращении не стали указывать желаемый размер зарплаты охранников. «Когда дойдем до утверждения конкретных цифр и корректировок бюджета, тогда уже рассмотрим на заседании думы. Когда увидели зарплату охранников в других городах, меня больше всех Новоуральск поразил — 300 руб./час, в Невьянске и Первоуральске она превышает 200 руб./час — в два раза больше, чем в столице региона»,— сказал депутат.

Председатель комиссии по безопасности жизнедеятельности Игорь Володин добавил, что увеличение зарплаты охранников позволит «нанять нормальное охранное предприятие» в школы и детсады.

Член комиссии по безопасности жизнедеятельности, депутат Тимофей Жуков пояснил, что в документе прописан актуальный размер оплаты за услуги охраны в городе — 116 руб./час. «Никто не способен обеспечить охрану за такую стоимость, даже у областных городов, у кого бюджет значительно меньше, у них зарплаты больше. Мы не дотягиваем очень сильно, какой человек будет работать за 116 руб./час, если можно пойти в курьеры и зарабатывать значительно больше?»,— рассказал он журналистам.

Депутаты гордумы Екатеринбурга раскритиковали мэрию за низкие траты на защиту школ и детсадов на заседании во вторник, 23 сентября. По их оценкам, охранники образовательных учреждений в столице региона получают всего 132 руб./час, а в Верхней Туре их заработок составляет 192 руб./час, в Алапаевске — 198,7 руб./час, в Невьянске — 215 руб./час, в Первоуральске — 228,8 руб./час, в Новоуральске — 300 руб./час. Депутаты призвали чиновников не ждать «детских "Крокусов"», добиться выделения дополнительных средств из регионального бюджета или «просто выделить деньги» из городской казны вместо создания муниципальной программы.

Василий Алексеев