«Охрана зоопарка обходится дороже, чем школы»

Депутаты Екатеринбургской городской думы возмутились низкой оплатой работы охранников школ и детсадов. По их оценкам, она на треть меньше, чем в других городах Свердловской области. Депутаты призвали мэрию не ждать «детских "Крокусов"», добиться выделения дополнительных средств из регионального бюджета или «просто выделить деньги» из городской казны вместо создания муниципальной программы.



Депутат Александр Колесников требует увеличить зарплату охранникам в школах и детсадах

Депутат Александр Колесников требует увеличить зарплату охранникам в школах и детсадах

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Дискуссия депутатов думы Екатеринбурга и представителей мэрии по вопросу финансирования охраны школ и детских садов возникла при рассмотрении отчета об исполнении городского бюджета за первое полугодие.

Директор департамента финансов Юлия Медведева сообщила, что из всех потраченных 45,4 млрд руб. (43,7% от запланированного) власти направили 23,3 млрд руб. (51,5%) на сферу образования. По ее словам, на защиту 166 школ и 337 детских садов в мэрии предусмотрели 78 млн руб.

Эта сумма явно не устроила депутата от «Единой России» (ЕР) Александра Колесникова. Он подчеркнул, что охранники образовательных учреждений в Екатеринбурге получают всего 132 руб./час, а в Верхней Туре их заработок составляет 192 руб./час, в Алапаевске — 198,7 руб./час, в Невьянске — 215 руб./час, в Первоуральске — 228,8 руб./час, в Новоуральске — 300 руб./час.

«Не могут найти на эти деньги (132 руб./час.— "Ъ-Урал") нормальных охранников. Если кого-то и посадят там, он день-два работает, потом либо напьется, либо уходит, либо не выходит. Мы почему на детях экономим? На всякую ерунду деньги тратите, а на охране школ и детских садов вы экономите»,— возмутился господин Колесников.

Юлия Медведева заверила депутата, что в мэрии рассмотрят вопрос об увеличении трат на защиту учреждений «в случае обоснования».

«Теракты в учреждениях образования в стране не обоснование для увеличения? Вы чего ждете, детских "Крокусов" что ли?»,— парировал Александр Колесников.

Он напомнил чиновникам, что в 2024 году администрация Екатеринбурга планировала обратиться к губернатору за дополнительными средствами на охрану школ и детских садов.

Заместитель главы Екатеринбурга Анна Турунцева признала, что департамент образования мэрии тогда направил в правительство региона предложение об увеличении трат на защиту образовательных учреждений. В горадминистрации в сентябре 2024 года заявили о планах поднять зарплату охранников с 97 руб./час до 218 руб./час за счет местного и регионального бюджетов, однако в декабре власти сообщили о росте всего до 119,5 руб./час. «Пока финансируется за счет средств местного бюджета»,— пояснила госпожа Турунцева.

Александр Колесников призвал предусмотреть средства в городской казне, «раз с областью не получается». «А то у нас перекос: когда мы всем школьникам поголовно делаем бесплатный проезд и говорим, что это деньги не великие, а на охране школ и детских садов мы почему-то экономим, это, видимо, очень большие деньги. Охрана зоопарка обходится дороже, чем школы, это как так?»,— подчеркнул он, предложив вместо льготы на проезд увеличить расходы на защиту учреждений.

Инициативу об увеличении зарплат охранников учебных заведений поддержал депутат Владислав Овчинников (ЕР), пояснив, что средняя стоимость услуги в Екатеринбурге составляет 132 руб./час, в Свердловской области — 219,2 руб./час.

«При посещении школ большинство директоров эту проблему обозначают: либо большая текучка кадров, или в ручном режиме приходится контролировать охрану, чтобы ничего в образовательных учреждениях не происходило»,— добавил он.

Руководитель фракции ЕР в гордуме Алексей Вихарев предложил депутатам создать 24-ую муниципальную программу, направленную на охрану учебных заведений. «Нам нужно согласовать ее с администрацией и утвердить, и тогда у нас будет выделено финансирование в соответствующем объеме»,— заверил он.

Против инициативы господина Вихарева выступили Александр Колесников и депутат от «Яблока» Константин Киселев, которые призвали «просто выделить деньги».

«Сколько у нас уходит сил на администрирование каждой программы? Требуется два месяца, чтобы внести в них изменения, давайте не усложнять жизнь ни себе, ни администрации, ни школам. Не надо множить программы»,— обратился к единороссу господин Киселев.

Председатель гордумы Анна Гурарий (ЕР) по итогам обсуждения подчеркнула, что мэрии нужно «более пристальное внимание уделять вопросу повышения оплаты за охрану образовательных организаций». «Протокольно мы отметили. Будем это прорабатывать и с предложениями выйдем»,— заверила она депутатов.

Василий Алексеев