Школу №300 в Екатеринбурге перевели на дистант из-за ОРВИ

В Екатеринбурге всех учеников школы №300 перевели на дистанционное обучение из-за роста заболеваемости ОРВИ. Информацию «Ъ-Урал» подтвердили в пресс-службе городской администрации.

Школьники, учащиеся в 1-11-х классах, будут учиться онлайн с 4 по 8 декабря включительно.

Ранее из-за роста заболеваемости ОРВИ на дистант отправляли учащихся школы №181 Екатеринбурга.

По данным Роспотребнадзора на 3 декабря, за последнюю неделю на Среднем Урале заболеваемость ОРВИ выросла на 21,7%. Большинство заболевших — дети, составляющие 66% от общего числа случаев.

Полина Бабинцева