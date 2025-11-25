Школу №181 в Екатеринбурге перевели на дистант из-за роста заболеваемости ОРВИ

В Академическом районе Екатеринбурга всех учеников школы №181 перевели на дистанционное обучение из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом. Информацию «Ъ-Урал» подтвердили в пресс-службе городской администрации.

Школьники, учащиеся в 1–11-м классах, будут обучаться дома с 25 ноября до 1 декабря. Предписание о приостановке очных уроков в школе выпустил территориальный отдел Роспотребнадзора по Свердловской области.

По данным ведомства на 25 ноября, на Среднем Урале за неделю зафиксировано 31,5 тыс. случаев заболевания ОРВИ, из них 14,8 тыс.— в Екатеринбурге. Уровень заболеваемости ниже среднемноголетнего уровня на 9% и выше предыдущей недели на 22,8%. Большинство заболевших в регионе, 64,4%,— дети.

Ирина Пичурина