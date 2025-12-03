Оспорено решение суда, вернувшего прокурору дело о посадке А320 на поле пшеницы

Обжаловано решение Центрального райсуда Омска, который вернул прокурору уголовное дело бывшего пилота «Уральских авиалиний» Сергея Белова, посадившего самолет Airbus A320 в пшеничном поле осенью 2023 года. Решение оспорено прокуратурой и двумя потерпевшими, указывается в картотеке суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

19 ноября в ходе предварительных слушаний судья Ольга Айринг вынесла постановление о возвращении дела в Западно-Сибирскую транспортную прокуратуру для устранения препятствий его рассмотрения. У судьи возникли вопросы к обвинительному заключению, которое, по ее мнению, составлено с нарушением закона.

Сергей Белов обвиняется в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ч. 1 ст. 263 УК РФ). Командир воздушного судна, по материалам СКР, якобы принял ряд ошибочных решений при выполнении рейса Сочи — Омск в сентябре 2023 года. После возникновения технической неисправности, которая, как считает следствие, не препятствовала посадке в аэропорту назначения, он направил самолет в Новосибирск. Расчеты остатка топлива оказались ошибочными, и лайнер совершил аварийную посадку. Жесткая посадка обошлась без жертв, медицинская помощь понадобилась только пятерым пассажирам. Обвинения Сергей Белов отрицает.

В сентябре 2025 года расследование было завершено, Западно-Сибирская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила дело в суд.

Илья Николаев