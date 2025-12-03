Американский боксер Теренс Кроуфорд лишился звания абсолютного чемпиона мира

Американец Теренс Кроуфорд лишен титула Всемирного боксерского совета (WBC) и звания абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе (до 76,2 кг). Об этом сообщает журнал The Ring.

Теренс Кроуфорд

Фото: Rick Scuteri / AP Теренс Кроуфорд

Фото: Rick Scuteri / AP

Решение было принято на 63-й конвенции WBC в Таиланде. Теренс Кроуфорд не выплатил организации чемпионский взнос. Как заявил президент WBC Маурисио Сулейман, боксер заработал $50 млн за свой сентябрьский поединок против мексиканца Сауля Альвареса и должен был заплатить 0,6% от своего гонорара ($300 тыс.) за санкционирование боя.

Поскольку титул чемпиона WBC во втором среднем весе остался вакантным, за него сразятся британец Хамза Шираз и француз Кристиан Мбилли. Гватемальский боксер Лестер Мартинес получит статус обязательного претендента.

Поединок Теренса Кроуфорда и Сауля Альвареса за титул абсолютного чемпиона мира прошел в сентябре в Лас-Вегасе. Бой продлился все 12 раундов и завершился победой американца по решению судей. Всего 38-летний Кроуфорд провел 42 боя, не потерпев ни одного поражения.

Таисия Орлова